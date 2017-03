Groene golf overspoelt Muiden

MUIDEN - Zaterdagmiddag trok een grote groep enthousiaste CDA'ers, waaronder Tweede Kamerlid Michel Rog en lijstduwer Marleen Sanderse, als een ware groene golf door Muiden. Met omstanders werd gesproken over de komende verkiezingen en er werd een bezoek gebracht aan het Muiderslot, één van de parels van Gooise Meren en onze vaderlandse geschiedenis.

Onder veel bekijks trok het groene gezelschap, geheel in aansluiting op de duurzame ambities van het CDA, in elektrische karretjes door een zonnig Muiden. De groep riep iedereen op om aanstaande woensdag vooral gebruik te maken van het stemrecht en ook werden er verschillende vragen beantwoord en gesproken over de plannen van het CDA.



De groene golf eindigde in het Muiderslot. Hier werd door directeur Bert Boer verteld over de rijke historie van het slot en de nieuwe plannen voor een middeleeuws museum. In de aanwezigheid van de vele politici werd daarbij gelijk de kans gegrepen om zorgen over te brengen met betrekking tot de bereikbaarheid van het Muiderslot. De aanwezige CDA'ers gaven hierop aan dat het Muiderslot een grote waarde voor de regio heeft en dat er goed gekeken gaat worden naar de bereikbaarheid, zeker gezien het toenemende aantal toeristen.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 13 maart 2017