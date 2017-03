ZZP Zorg Café voor startende en zelfstandige begeleiders in de zorg

HILVERSUM - Op 29 maart 2017 organiseert King Arthur Groep het 8e ZZP Zorg Café in de regio Hilversum - Wijdemeren. De bijeenkomst vindt plaats in De Koepel, Kapittelweg 399A, 1216 JC Hilversum. De lezing start om 19:30 uur (ontvangst vanaf 19:00), na afloop kan er genetwerkt worden.

“King Arthur Groep biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen met geheugenproblemen in de thuissituatie. Omdat zij maatwerk wil bieden doet zij dat met ZZP-ers. Mensen met dementie vertrouwen op hun gevoel omdat zij niet meer op hun geheugen kunnen vertrouwen. Daarom is het nog belangrijker dat er een klik is tussen zorgvrager en zorgverlener. ZZP-ers zijn ondernemers: zij zijn flexibel, hebben doorzettingsvermogen, zien kansen en mogelijkheden en denken in oplossingen. Dat zijn competenties die je als ZZP-er bij King Arthur Groep nodig hebt”, aldus Marjolijn Slingerland.

Wat is een ZZP Zorg Café precies

De avond is bedoeld voor mensen die van plan zijn de stap tot het ondernemerschap te zetten en gestarte ZZP-ers die op zoek zijn naar extra

opdrachtgevers. De nieuwe wetgeving voor ZZP-ers stelt als eis dat je meerdere opdrachtgevers hebt.

De avond start om 19:00 uur met inloop waarbij er al kennisgemaakt kan worden. Na de introductie door Jarcine Spaander vertelt Jacqueline Rempt over belangrijke inzichten van dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater en pionier op het gebied van omgevingszorg bij dementie. Daarnaast laat zij een aantal handige hulpmiddelen zien die bij kunnen dragen aan prettig langer thuis wonen. Daarna is er gelegenheid om te netwerken.

Deelname is gratis.

Wil je meer weten over het werken in de zorg als zzp-er? Kom naar het ZZP Zorg Café op 30 maart 2017.

Aanmelden? Stuur een mail naar hr@kingarthurgroep.nl t.n.v. Marjolijn Slingerland

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 13 maart 2017