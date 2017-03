Vrijdag 31 maart (12.00 tot 20.00 uur) en zaterdag 1 april

2017 (10.00 uur tot 17.00 uur) vindt er een enorme boekenmarkt in de Grote Kerk

in Weesp plaats.

Er zijn ongeveer 25.000 tweedehands boeken voor

uitzonderlijk lage prijzen te koop. Er zijn boeken te koop in velerlei

categorieën, te weten, regio, Amsterdam,

romans, thrillers, literatuur, geschiedenis, hobby, reizen en natuur.

Maar er zijn ook boeken op het gebied van religie, wetenschap, transport en gezondheid. Niet te vergeten natuurlijk de

honderden kinder- en jeugdboeken, pockets, en boeken in de moderne vreemde

talen.

Dit jaar is er ook weer een enorm aanbod van hele mooie

kunstboeken, die met hoge korting worden verkocht. Deze vindt u in het koor van

de kerk.

Tevens zijn er

grammofoonplaten, zowel LP's als singles, cd’s en DVD’s te koop.

Er is eveneens een koffieterras in de Grote Kerk, waar u in

alle rust kunt genieten van een kopje koffie of thee. Op zaterdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur bakt en verkoopt een stroopwafelbakker verse stroopwafels,

die u op het terras kunt opeten of mee kunt nemen naar huis. De opbrengst

hiervan komt ten goede aan de boekenmarkt.