Achtjarige Hilversumse wint internationale Balletcompetitie.

HILVERSUM - Valkenburg-Hilversum. Afgelopen weekend hebben de leerlingen van Marianna Stefanovska Balletschool weer de grote internationale balletwedstrijd gewonnen. Deze keer is de Hilversumse Ballet Wedstrijd Team naar Valkenburg in Limburg gewest voor de Valkenburg Challenge competitie.

Ula Adamson is pas acht jaar oud maar staat al in de Europese (ballet) klassement op de vierde plaats. Balletcompetitie in Valkenburg was haar eerste wedstrijd in de oudere leeftijdscategorie waar naast haar de meisjes t/m 10 jaar uit Nederland en ook Duitsland danste. Toch wist Ula het heel gemakkelijk te winnen in haar eigen land en met haar favoriete balletsolo.





Teamgenote van Ula - Anita Sentsova (6 jaar oud) danste in Valkenbrurg ook in de leeftijdscategorie t/m 10 jaar oud. Zij wiste oudere tegenstanders achter zich te laten en werd met haar balletsolo uiteindelijk als vierde.





Foto: Y. Razmahova.