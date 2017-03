CLEAN UP SUP TOUR 22 maart

Op woensdagmiddag 22 maart organiseert SUP-school ikSUP uit Loosdrecht Clean Up Sup-tour.

Na de winter kan het natuurgebied van de Vuntus wel een opruimbeurt gebruiken. Er ligt veel zwerfafval dat we graag voor het nieuwe seizoen willen weghalen.

ikSUP organiseert daarvoor een gezellige SUP-Tour waar onderweg het zwerfafval wordt opgepikt.

De tocht is geheel gratis en ikSUP zorgt voor het benodigde materiaal (incl. wetsuits). Ook kinderen vanaf 8 jaar zijn van harte welkom om mee te peddelen! De Clean Up Actie is namelijk meteen de Kick Off van ons nieuwe Kinder-programma SUPKids: diverse Sup-activiteiten in de vorm van SUP-Camps gerelateerd aan natuur- en milieu. Hiervoor werkt ikSUP nauw samen met Natuurmonumenten en de internationale organisatie SUPKids.





Lokatie: Supschool ikSUP, Jachthaven De Uitkijk - Oud Loosdrechtsedijk 237 - Loosdrecht

Tijd: 22 maart 14-16 uur

Deelname gratis!!!

Wel graag van te voren even aanmelden via info@iksup.nl of bel met 06 81 467 367