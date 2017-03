Open Dag Scouting Tymen de Sayer Blaricum

Open Dag Scouting Tymen de Sayer Blaricum (Foto: scoutingtymendesayer) 1 / 1

BLARICUM - Open Dag Scouting Tymen de Sayer Blaricum



Ben jij tussen de 7-15 jaar oud? Woon jij in Eemnes, Huizen, Laren of Blaricum? Kom dan zaterdagmiddag 18 maart eens kijken op onze Open Dag en maak kennis met Scouting. Er is van alles te doen: er zijn allerlei stoere spellen te doen, je kan scheikundige proefjes uitvoeren, broodjes bakken boven het vuur en er is een survivalparcours.