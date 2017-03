Wil je ook iets voor een ander of voor de natuur betekenen?

REGIO | 10 maart 2017 Door | 10 maart 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

NAARDEN - Amaris, Woonzorgcentrum De Veste zoekt een begeleider ‘digifiets’ voor 2 uur p/w om een groep van 8 bewoners op de digifiets te begeleiden en die het leuk vindt om sportief bezig te zijn te stimuleren.



Versa Vrijwillige Thuishulp Bussum-Naarden zoekt een vrijwillige vervoerder voor 4 uur per maand om mensen naar bv. ziekenhuis, huisarts etc. te vervoeren en te begeleiden. De werktijden zijn in overleg.



Vivium Zorggroep De Antoniushof en De Vesting zoeken mensen voor 2 uur per week, die de bewoners naar de gymvereniging en weer naar hun woning te brengen. Tevens begeleidt u ze mede bij de gymoefeningen.



Natuurmonumenten zoekt mensen die graag in de natuur werken en die op donderdag samen met een team zes uur lang de handen uit de mouwen willen steken.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag-en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Eveneens op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl