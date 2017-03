Counseler Simone van As: 'Hebben we als samenleving oog voor de machteloosheid die stellen binnen hun relatie kunnen ervaren?'

HUIZEN - Counseler Simone Van As nam deel aan de netwerkbijeenkomst over relaties op 9 maart 2017 in Huizen. In haar praktijk ziet ze dat veel mensen gevangen zitten in patronen. Simone: ,,Wie kent niet het gevoel: ik wil zo graag…. maar het lukt me niet. Of: ik wil niet maar ik doe het toch.''

Ook in relaties ziet ze deze patronen terug: ,,Ik wil zo graag rustig reageren op mijn partner, maar het lukt me niet. Ik wil me niet afsluiten voor mijn partner. Ik wil geen oude koeien uit de sloot halen, maar ik doe het toch.''Simone helpt stellen en individuen om aan deze patronen te ontsnappen door te onderzoeken welke diepere gevoelens schuil gaan achter het zichtbare gedrag. ,,Partners verwijten elkaar ‘onfatsoenlijk’ gedrag. ‘Doe normaal, hou daar eens mee op, doe niet zo belachelijk'. Soms maken we onszelf in stilte ook allerlei verwijten. De realiteit is dat elk gedrag een oorzaak kent. Het enkel veroordelen van dit gedrag levert meer gevoelens van verwijdering op, waardoor partners vanuit paniek harder gaan vechten of vluchten.''Simone vraagt zich af of we als samenleving oog hebben voor de machteloosheid die stellen binnen hun relatie kunnen ervaren. ,,Thuis verandert in een plek waar je je (emotioneel) onveilig, niet begrepen, niet gezien, niet geliefd, niet gewaardeerd en niet gewild kan voelen. Een leegte die het prachtigste huis kan veranderen in een kille cel. De statische elektriciteit die je huis kan veranderen in een oorlogsgebied.''De meeste relaties beginnen als droom en voordat zo'n droom uit elkaar spat, gaat er heel wat water door de Rijn. Helemaal als er kinderen in het spel zijn. Simone: ,,Er is lef voor nodig om in een vroeg stadium aan relatietherapie te beginnen, omdat we ons ervoor schamen. Bij ons thuis gebeurt zoiets niet, vinden we. In een later stadium is het moeilijk om alle pijn op te rakelen en te onderzoeken. Je moet moedig zijn om vanuit de intentie te werken dat je iets wilt doen aan je eigen gedrag, gedachten en gevoelens. In plaats van (bewust of onbewust) te proberen de ander te veranderen. Tenslotte is die ander bijna altijd schuldiger dan jij, toch?''Volgens Simone kun je het heft in eigen handen nemen als je je thuissituatie wilt verbeteren. ,,Je bent vrij om te bereiken wat binnen jouw mogelijkheden ligt en wat bijdraagt aan een optimaal 'thuis' voor jou en je partner.''Netwerkbijeenkomst ‘Relaties’Op initiatief van de ChristenUnie werd er op 9 maart 2017 een netwerkbijeenkomst georganiseerd rond het thema ‘Relaties’. Het doel van de netwerkbijeenkomst is om mensen samen te brengen rond dit thema, contacten op te doen en inzichten uit te wisselen. Professionals, ouders, leerkrachten en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom.SprekersMarianne Verhage, wethouder Jeugd, HuizenAlwin ten Have, huisartsSimone van As, coach/counselerHerwieta Molenaar, directeur basisschool De ParelLinda Klein, kinder- en jeugdpsychotherapeutGespreksleider is Esther Kaper, journalist en kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie