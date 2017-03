NAARDEN - Wethouder Gerben Struik heeft vandaag de Smaakmaker uitgereikt aan Pronk Twee BV. De Smaakmaker is een keurmerk voor bedrijven die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Pronk Twee BV zet zich al jaren met volle overtuiging in om juist die mensen te helpen (weer) aan het werk te komen. Zij mogen zich nu een 'Erkend bedrijf met Smaak' noemen. Ondernemer Hans Pronk: "Iedereen heeft beperkingen en iedereen heeft kwaliteiten. Ik geef mensen graag een kans."

Pronk Twee BV is onderdeel van de Pronkgroep en is een loon-, aannemings- en detacheringsbedrijf. De Pronkgroep is het familiebedrijf van Hans Pronk, zijn vrouw Ada en hun vier kinderen. Verder bestaat het uit Pronk Veehouderij (schapen en koeien) en Stal Pronk (paarden). Het bedrijf is partner van MVO Gooise Meren en werkt actief mee om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan het werk te krijgen. Hans Pronk: “Iedereen heeft beperkingen en iedereen heeft kwaliteiten. Bij mensen die hier willen werken kijk ik eerst op welke plek in het bedrijf ze het best tot hun recht komen. Zo doet een statushouder uit Syrië bij ons een werk-leer-stage. Hier wordt alleen Nederlands gesproken, dus hij leert gelijk de taal. Hij wil echt alles aanpakken om maar aan het werk te zijn. Toen hij na een paar maanden onze officiële werkkleding mocht dragen konden mensen zien dat hij gewerkt had, dat vond hij helemaal geweldig. Het is echt mooi te zien hoe mensen doordat ze weer werken hun zelfrespect terugkrijgen. Ik help daar graag bij.”Afhankelijk van de kwaliteiten en mogelijkheden krijgen mensen vaak een contract en wordt er ook geïnvesteerd in een verdere opleiding. Pronk Twee BV kan mensen daarna ook matchen met andere bedrijven. Gerben Struik: “Wat Hans Pronk doet is hét voorbeeld van inclusief ondernemen. Hij werkt actief samen met MVO Gooise Meren en zo ontstaat er een win-winsituatie. Voor de ondernemer, de gemeente en de kandidaat.”In 2016 startte de regionale campagne 'Smaakmakers' vanuit het WSP (werkgeverservicepunt) Gooi en Vechtstreek. Aan deze campagne doen alle gemeenten mee in de regio Gooi en Vechtstreek en VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, CNV, het ROCvA en UWV. Ook ondernemers die zijn aangesloten bij MVO Gooise Meren komen voor het keurmerk in aanmerking. De inclusieve werkgevers die erkend worden krijgen een compliment in de vorm van een raamsticker. Met deze campagne hopen de deelnemers dat meer werkgevers geïnspireerd raken om het voorbeeld van de Smaakmakers te volgen. Zie ook: gooienvechtstreek.onzesmaakmakers.nl