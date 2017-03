Comfort Plus baden van Sphinx, badplezier voor jong en oud

HILVERSUM - Met de baden ‘Comfort Plus’ en ‘Comfort Plus Family’ biedt Sphinx baden met een aantrekkelijk design en diverse praktische extra’s die het comfort en badplezier voor jong en oud verhogen.



Door de harmonische vormgeving kunnen de Comfort Plus baden gecombineerd worden met alle Sphinx badkamerconcepten. Bij de ontwikkeling van het Comfort Plus bad werd terdege rekening gehouden met de wensen en behoefte van de verschillende generaties en met de aspecten die bijdragen aan comfort en veiligheid. Zo is het bad voorzien van geïntegreerde armsteunen en praktische grepen die het optrekken, in- en uitstappen vergemakkelijken. Ook het ergonomisch gevormde, iets schuin aflopende liggedeelte en de vlak vormgegeven afvoerplug in het zitgedeelte van het bad verhogen het comfort. Optioneel zijn bij het Comfort Plus bad een nekkussen en een stabiel badzitje leverbaar.





Het badzitje kan geplaatst worden op de armsteunen en biedt tal van gebruiksmogelijkheden. Zo biedt het ouderen of mensen met een bewegingsbeperking een zitplaats bij het douchen of bij het nemen van een ontspannend voetenbad. Het zitje kan ook dienst doen als plateau voor allerhande badbenodigdheden, een drankje of kinderspeelgoed.





Comfort Plus Family

Een bijzonder kenmerk van het Comfort Plus Family bad is de extra brede badrand aan één zijde, die het in- en uitstappen vergemakkelijkt. De brede badrand kan ook dienen als comfortabele zitplaats voor ouders of verzorgenden. De brede bandrand loopt met een zacht glooiende curve over in het smalle gedeelte van de badrand. Deze functionele toevoeging maakt het bad bijzonder geschikt voor gezinnen met meerdere generaties, met kleine kinderen en voor mensen met een verminderde mobiliteit die hulp nodig hebben bij het baden. Het nekkussen en het badzitje zijn standaard onderdeel van dit bad.





Beide Comfort Plus baden zijn vervaardigd uit hoogwaardig sanitairacryl in de kleur wit. De diepte van de baden bedraagt 41 cm. Het Comfort Plus bad is leverbaar in de afmetingen 170 x 75, 180 x 80 en 190 x 90 cm. Het Comfort Plus Family bad heeft de afmetingen 170 x 90/75 cm. Dit asymmetrische bad is leverbaar in een linkse of rechtse uitvoering.