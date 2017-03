Unieke Reparatieservice Terello nu ook actief in Hilversum en omgeving

REGIO | 08 maart 2017 Door | 08 maart 2017Door JPBT , Dichtbijmeeschrijver

Terello komt aan huis (Foto: In Beeld met Floor) 1 / 2

HILVERSUM - De reparatieservice Terello zal vanaf het begin van deze maand ook reparaties gaan uitvoeren in Hilversum en omstreken. Terello is een dienstverlener op het gebied van mobiele telefoon- en tabletreparatie, en is het eerste bedrijf in Nederland die naar de klanten toe komt om een smartphone te repareren.