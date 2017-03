Nieuw vrijwiligers project Versa Welzijn

08 maart 2017

BUSSUM - Project P - preventief erop af

Vrijwilligers bieden in Gooise Meren preventief hulp aan mensen die dreigen in financiële problemen te komen.



Heeft u, door omstandigheden, een achterstand opgelopen in het betalen van de huur, ziektekosten verzekering of energiekosten? Dan is project P er voor U.