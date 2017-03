Wetenschap: Een enkele pizza of hamburger kan je hormoonhuishouding beschadigen

De

onderzoekers toonden aan dat deze ene vetrijke maaltijd voldoende was

om de insulinewerking te verminderen. Bovendien, werden er opmerkelijke

veranderingen gemeten in de lever. De waargenomen metabolische

veranderingen kwamen overeen met veranderingen die men waarneemt bij

mensen met diabetes, type 2 of niet-alcoholische Steatohepatitis. Deze

tweede is de meest voorkomende leverziekte in de industrielanden en

wordt geassocieerd met obesitas. Deze geeft een verhoogd risico op het

ontwikkelen van diabetes, type 2. Bovendien kan Steatohepatitis in een

vergevorderd stadium leiden tot ernstige leverschade.