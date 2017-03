40 000 Pond kalfsvlees bevat dodelijke E. coli bacterie

Het bedrijf heeft ook een onbepaald aantal kalfsvlees karbonade teruggeroepen, die aan fabrieken of voedingsbedrijven, werden geleverd. Een volledige lijst is beschikbaar op de website USDA.

Dit is een situatie, die een risico vormt voor de gezondheid, waarbij er een grote mogelijkheid bestaat dat het eten van deze producten tot de dood kan leiden.

De besmetting werd ontdekt wanneer een E.coli staal opdook bij de

voedingsinspectie. Er was immers een test gedaan, die een positief

resultaat opleverde in verband met deze bacterie. Tot nu toe, zijn er

nog geen meldingen van zieken gebeurd. Volgens de afdeling van mens en

gezondheid, zorgt de E.coli bacterie voor ernstige diarree, buikpijn en

soms ook overlijden. De teruggeroepen producten moeten worden weggegooid

of terug gebracht worden naar de plaats van aankoop. Bedrijven die

kalfsvlees producten hebben aangekocht bij Ohio Farms Packing, moeten

dit bedrijf contacteren.