WEESP - Beeldrijke kunst in Weesp



Expositie “Het Beeldenverhaal



Weesp Wie van kleurrijke stenen en fantasierijke

vormen houdt moet komend weekeinde zeker een bezoekje brengen aan de Synagoge

in Weesp. Wat de natuur samen met vaardige handen kan creëren is wonderbaarlijk

mooi.

29 enthousiaste en creatieve kunstliefhebbers

hebben maanden of soms zelfs een jaar lang, gezaagd, gebeiteld, geraspt en

gepolijst om hun beste beentje voor te zetten tijdens deze expositie. Allen

zijn cursisten van de Muider beeldhouwster Riet Blüm en volgens haar zit “er

het nodige talent bij”.

De tentoongestelde beelden variëren van

abstract tot realistisch en alles ertussenin. Blüm: “elke deelnemer heeft zijn

eigen inspiratiebron. Dat kan puur de vorm van de steen, zijn, maar ook vormen

of thema’s uit de natuur. Anderen kiezen voor de mens en zijn gevoel als

uitgangspunt. Alles is mogelijk en alles is ook te zien op de expositie”.

Zelfs

al u niet direct van kunst houdt is een bezoek zeker leuk omdat er met het zeer

kleurrijke speksteen is gewerkt , maar ook albast en serpetijn. Stenen uit

India, Brazilië, Frankrijk en andere verre oorden. Het is een gevarieerd geheel

van vrijwel spierwitte stenen, via blauw, grijs en bruin tot rood en zwart.

Schilderijen

Naast

de beelden van de Cursisten van kunstig

Beeldhouwen zal Yvon Strüber haar werk

Exposeren. De schilderijen van Yvon Strüber zijn realistisch en kenmerken zich

door patronen van water en wind. Hierdoor ontstaat een leegte die zich vult met

rust en Stilte. De oneindigheid wordt voelbaar

De expositie “het

Beeldenverhaal”is zaterdag 18 en zondag 19 maart gratis te bezoeken.

Openingstijden op beide dagen van 10.00 en 17.00 uur.

Adres: Synagoge Nieuwstraat 5

in Weesp

Voor meer

informatie :www.kunstigbeeldhouwen.nl of 0615887398