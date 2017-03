Om te laten zien dat helemaal niet iedereen tegen de komst van het fastfoodrestaurant is werd een kleine week geleden ook een andere petitie gestart. Onder de simpele noemer “Voor de nieuwe McDonald’s Vreelandseweg” laat deze petitie geen onduidelijkheid bestaan. Twan Prins, initiatiefnemer van de petitie, geeft aan dat juist heel veel mensen aangeven heel blij te zijn met de nieuwe vestiging inclusief McDrive. “Voor Hilversum is dit een enorme aanwinst en ook voor de bewoners in de gemeenten in de omgeving is het een uitkomst en zal veel werkgelegenheid bieden”. Het probleem van het zwerfvuil wat wordt geopperd is volgens Prins geen issue, “McDonald’s laat juist altijd zien hier heel goed mee om te gaan en pakken tijdens hun opruimrondes in de buurt ook het andere zwerfvuil mee”. De drukte van de rotonde zal ook wel meevallen, “De bezoekers van het restaurant komen natuurlijk niet allemaal op exact hetzelfde moment en ik begreep dat er een aantal aanpassingen aan de verkeerssituatie zullen worden doorgevoerd”. Om zijn petitie kracht bij te zetten zal Prins met zijn vrienden een half uur voor start van de vergadering bij het gemeentehuisaanwezig zijn. Hier zal hij zijn visie laten horen. “Iedereen die voor is kan ons komen versterken”.