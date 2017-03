‘Jonge ouders hebben weinig onverdeelde tijd en aandacht voor elkaar’ Column door Alwin ten Have, huisarts te Huizen

HUIZEN - “Dokter, Ik wil een SOA-test.” Licht verbaasd kijk ik de jonge vader aan. Hij komt op maandagochtend even langs op mijn inloopspreekuur. Een jaar geleden was ik nog bij hen op de kraamvisite van hun eerste dochtertje. Een moeilijke bevalling. De borstvoeding kwam ook lastig op gang, maar het lukte haar toch. Ze waren samen dolgelukkig met hun eerste kindje.

Al snel moesten ze weer aan het werk, want tegenwoordig koop je een huis niet meer op één salaris. Ik had haar enkele keren gesproken wegens hoofdpijnklachten, waarvoor niet direct een aanleiding te vinden was. Hij was druk met zijn eigen zaak. Ik kende zijn vader ook, die ging het nu wat rustiger aan doen, nu zijn zoon het zou gaan overnemen.

Een week later sprak ik de jonge vader weer. De testen waren gelukkig negatief; geen SOA. Voor hem een hele opluchting, maar voor mij een krachtig symptoom van een ernstig onderliggend relatieprobleem: een vertrouwensbreuk. Hoe moest hij dat zijn vrouw gaan vertellen?Hij vertelde dat hij sinds een halfjaar een spontane vrouw had aangenomen als collega. Van het één was het ander gekomen. Hij maakte lange dagen en ja, thuis was het ook niet erg gezellig meer. Vaak ging het in hun gesprekken alleen nog maar over hun dochtertje en de vraag hoe zijn vrouw haar baan met het moederschap kon combineren. Het was al maanden geleden dat ze sámen iets leuks hadden gedaan. En de seks? Die was er na de bevalling ook niet beter op geworden…Een fictief voorbeeld van wat ik regelmatig op mijn spreekuur meemaak; jonge ouders die uit elkaar groeien vanwege uiteenlopende belangen, het ‘multitasken’ en weinig onverdeelde tijd en aandacht voor elkaar.Relaties zijn zó belangrijk, zij vormen de basis van ons bestaan. Zonder relaties vereenzamen we, raken we depressief en verliezen we onze identiteit. We zijn gemaakt om in relatie te leven. Veel mensen beseffen niet dat relatievorming niet vanzelf gaat. Ouders van kleine kinderen hebben tijd en ruimte nodig om échte ouders te kunnen worden en geliefden te blijven.Ik vergelijk relaties met een bloembol die tijd, warmte en voeding nodig heeft om te kunnen groeien en te bloeien. Een bloembol gaat door verschillende seizoenen en zo is het met een relatie ook. Van een tuin die niet wordt onderhouden kun je niet verwachten dat bloemen spontaan tot bloei komen. In een maatschappij waar dit niet wordt ingezien, gaan relaties stuk. Kinderen worden hier uiteindelijk de dupe van. Zij nemen beschadigingen mee in hun relatie en zo herhalen patronen zich.Gelukkig heb je als mens een eigen keuze en verantwoordelijkheid aan wie en wat jij jouw tijd en aandacht besteedt. Dat is niet makkelijk. Verleidingen liggen op de loer. Ik wil je uitdagen om voor je relatie te gaan en daarin te investeren. Daarin kun je een verschil maken voor de komende generaties!Op initiatief van de ChristenUnie Huizen wordt op 9 maart 2017 een netwerkbijeenkomst georganiseerd rond thema Relaties. Het is om mensen samen te brengen rond dit thema, contacten op te doen en inzichten uit te wisselen. Professionals, ouders, leerkrachten en overige geinteresseerden zijn van harte welkom.Sprekers:Marianne Verhage, wethouder Jeugd, HuizenAlwin ten Have, huisarts, HuizenSimone van As, coach/counselor, HuizenHerwieta Molenaar, directeur pcbs De Parel, HuizenLinda Klein, kinder- en jeugdpsychotherapeut, GGZGespreksleider:Esther Kaper, journalis en kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, KortenhoefLocatie: Businesscentrum, Huizermaatweg 31, HuizenAanvang: 20 uur

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 06 maart 2017