Het maart programma ontmoetingscentrum King Arthur Groep Hilversum

HILVERSUM - Hilversum, King Arthur Groep is een ontmoetingsgroep voor mensen met beginnende geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie, die op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag open is tussen 10:00-16:00 uur. Locatie: Koninginneweg 83 te Hilversum.

Rene de Vries: “In maart, die in het teken staat van creatief en culinair, gaan we o.a. bloemschikken, koekjes bakken, en mozaïeken. Omdat maart in het teken staat van culinaire gerechten eten wij o.a. stamppot, pasta pesto en een visstoofpot. Tijdens de lunch bieden wij deelnemers aan de ontmoetingsgroep een verse warme maaltijd.”

Wilt u kennismaken en een keer vrijblijvend meedoen? Loop op maandag t/m vrijdag tussen 10-16 uur bij ons binnen. Contactgegevens: ochilversum@kingarthurgoep.nl of bel 06-37 00 97 07

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 06 maart 2017