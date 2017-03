Waarom Geen MAC op deze plek?

HILVERSUM - Besluitvorming

Niet voor de eerste - en zeker ook niet voor de laatste - keer is het afwegen van belangen geen sinecure. Besluiten vraagt kennis, gevoel en vertrouwen. Besluiten is afwegen van individuele en collectieve belangen, normen en waarden. Besluiten gaat over politiek, beleid en het oplossen van problemen. Besluiten gaat over het volgen van procedures: een stapje vooruit en een stapje achteruit. Iets beslissen en inspraak regelen. Opnieuw bekijken. Opnieuw wegen. Dat is behoorlijk bestuur, betrouwbaar besturen.

AanvraagEr komt een aanvraag langs van een ondernemer om iets te doen wat niet in het (recent vastgestelde) bestemmingsplan past, namelijk horeca toestaan op de Vreelandseweg. Niet zomaar horeca, maar een McDonald’s: dit is allesbehalve een snackkar of -bar. Waarin zit het verschil? In het publiek, de openingstijden, de korte tijd dat mensen bij de McDonald’s in het restaurant blijven zitten, de zeer korte tijd dat auto’s door de McDrive rijden en het vele verpakkingsmateriaal, dat door de hele buurt gaat zwerven. Zo’n grote McDonald’s dichtbij een woonwijk is niet gebruikelijk.ProbleemWie heeft hier een probleem? McDonald’s, die zoekt naar nieuwe locaties (het 249ste restaurant en de 164ste McDrive). Of de ondernemer die een mooie deal sluit en de aanvraag doet: deze plannen leveren hem (flink) rendement op. Het probleem belandt bij de gemeente, omdat zij een beslissing moeten nemen om af te wijken van het recent vastgestelde bestemmingsplan.Beslissen is, zoals in de eerste alinea beschreven, hard werken. In de eerste ronde wordt duidelijk dat een uitgebreide procedure moet worden gevolgd. Het College van B&W stelt de Gemeenteraad ook meteen maar voor om uit te spreken dat er geen bedenkingen zijn, tenzij er bezwarende zienswijzen worden ingediend. De raad stemt met een meerderheid in, de één meer dan de ander, in afwachting van de procedure. Nu is het ook een probleem geworden voor de bewoners van Hilversum en de direct omwonenden.Omwonenden en andere burgers schrikken op van een aankondiging in de krant dat er een vergunningaanvraag voor een mega McDonald’s ter visie ligt. Zij komen in verweer en sturen massaal zienswijzen in. Dat er zienswijzen zijn die inhoudelijk gelijk aan elkaar zijn doet niet ter zake, al deze ondertekenaars zijn tegen de komst van een McDonald’s. Net als de ruim 1000 mensen die hun handtekening hebben gezet of de petitie hebben getekend. De handtekeningen en de petitie worden samen met een zwartboek overhandigd aan wethouder Voorink. Het zwartboek is geen illustratie van de meningen van de omwonenden, maar op internet te vinden illustraties van problemen rond McDonald’s locaties. Het zwartboek wijst ook op het beleid van Hilversum wat niet past bij deze voorgenomen beslissing. Het eindigt met het betoog van buurgemeente (Eemnes) die McDonald’s niet heeft toegelaten.Het gaat ons van begin af aan om de plek en niet om de Mac. Niet omdat deze in onze achtertuin ligt, maar omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden voor een goede Ruimtelijke Ordening.Opnieuw afwegen belangenDoor de zienswijzen en de uitwisseling van kennis en ervaring worden de Raadsleden wijzer. Boven tafel komt dat de onderbouwing van de omgevingsvergunning aanvulling en nader onderzoek behoeft. Ook dat onderzoek maakt betrokkenen weer wijzer. Dit past allemaal in een zorgvuldige afweging, die past bij de zwaarte van de gevraagde aanpassing. Daarbij mogen raadsleden, verrijkt door deze kennis, met het vertrouwen dat zij hebben, hun eigen afweging maken. Opnieuw en opnieuw. Dat past helemaal in het duale stelsel, waar de raadsleden hun eigen (controlerende) verantwoordelijkheid hebben.Goede besluitvormingGoede besluitvorming bestaat uit het wekken van vertrouwen, het voeren van dialogen en het (tijdig) uitwisselen van kennis, ervaring en toetsing. Dat moet de gemeente mogelijk maken en faciliteren. Niet aan een ander overlaten: het is het proces van de gemeente. Als de gemeente onderzoek had gedaan onder de bewoners voordat het eerste besluit was genomen, dan had het niet zover hoeven te komen. Dan was veel meer kennis en ervaring direct beschikbaar geweest. Had een hoop inspanningen aan beide zijden voorkomen kunnen wordenMaar hoe dan ook. Na toepassing van de uitgebreide procedure met vele zienswijzen is de Raad nu pas echt aan zet.Wie heeft er eigenlijk een probleem? Juist, de ondernemer die iets wil wat niet in het bestemmingplan past. Of de McDonald’s die last heeft van expansiedrift. Laat het dan ook hun probleem zijn dan. Geen Mac op deze plek!Twitter: @geenmacopdzplek

