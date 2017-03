Verrassende expositie NIEUW WERK bij Galerie Hilversum

HILVERSUM - NIEUW WERK is een tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst met grote contrasten in beeldtaal en benaderingswijzen en om die reden zeer verrassend. Openingstijden: di - za 12-17 uur en zo 14 - 17 uur.

Entree gratis





In deze expositie bij Galerie Hilversum is nieuw werk te zien van Sam Bult, Eric de Haan, Jessica van den Heuvel, Tatjana Renkas, Nannita van Veen, Hendrie Sassen en Ans Vianen.

Het werk van Sam Bult leunt tegen het expressionisme aan. Als kunstenaar heeft zij het grafische realisme achter zich gelaten en vanuit verwarring en emotie komt zij tot haar werken. Sam Bult drukt haar gevoelens en ervaringen uit door een milde vervorming van de werkelijkheid.

Hendrie Sassen en Ans Vianen laten een deel van hun samenwerkingsproject zien: om beurten reageerden zij sinds januari 2016 maandelijks zij op elkaars werk.

Nannita van Veen: 'Als kunstenaar gaat het mij om het kijken, het zien en het ervaren. Mijn beelden roepen wrijving op: wat heb ik gezien, wat zie jij? Klopt het beeld? Als alles op zijn plaats valt, krijgt het verhaal zijn glans. Over het algemeen zijn mijn fotowerken subtiel en hebben sfeer, sentiment en mystiek. Ze bestaan uit collagetechnieken gemaakt van eigen foto’s. '

Jessica van den Heuvel maakt kunstwerken van gevlochten satijnlint dat is gespannen op een houten frame. Ze speelt op meesterlijke wijze met de effecten van lint, vorm en lichtval.

Eric de Haan verbindt in fijne schilderijtjes de vrouw met elementen uit oude architectuur , elementen en vormen uit de natuur tot een geheel nieuwe wereld.

In de schilderijen van Tatjana Renkas zien we stillevens verbonden met onder andere klassieke koppen, die als oefenmaterialen weergegeven zijn zoals we die op menig academie uit de 19e eeuw konden tegenkomen.

Op zondagen zijn ook kunstenaars zelf aanwezig: Zondag 5 maart: Sam Bult / Zondag 12 maart: Jessica van den Heuvel /

U kunt vlak bij parkeren bij Gooiland parkeergarage. Koningshof 1, 1211 MG Hilversum





Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 04 maart 2017