Onthulling nieuwe voorstelling STACCATO

HUIZEN - Droomreis door musicalland



Het is zover! Trots maakt musicaltheatergezelschap STACCATO de naam bekend van de nieuwe voorstelling die 14 oktober in première gaat in theater Spant! in Bussum: Dreams. Een droomreis door musicalland. STACCATO maakt hiermee een sprong van het Wijkcentrum naar het theater!



STACCATO neemt je mee op reis naar de wereld van Aïda, High School Musical, The Phantom, The Sound of Music en vele andere musicals. Het gevarieerde programma is geschikt voor jong en oud.



De droomreis begint op dinsdag 28 februari in Wijkcentrum Holleblok in Huizen op de plek waar STACCATO elke dinsdagavond repeteert. Daar werd in aanwezigheid van de volledige cast - zoals gebruikelijk is in de musicalwereld - de taart met daarop de naam van de nieuwste voorstelling aangesneden. Een feestelijk moment, want het script is klaar en de rollen zijn verdeeld. Naast de vaste cast van zestien zangers en zangeressen werken er aan deze productie zes getalenteerde kinderen mee. Martin Buijs is verantwoordelijk voor de muzikale leiding en regie.

De choreografie is in handen van Anouk Veltkamp.



Musicaltheatergezelschap STACCATO is in 2014 opgericht door Martin Buijs en Irene Geurds. Het gezelschap bestaat inmiddels uit een groep buitengewoon enthousiaste leden. Tenoren en bassen zijn van harte welkom. Het musicaltheatergezelschap repeteert elke dinsdag van 20:00 – 23:00 uur in Huizen. Wie wil meewerken achter de schermen kan zich aanmelden via de website www.staccato-huizen.nl.



DREAMS is te zien op zaterdag 14 oktober (20:15 uur) en zondag 15 oktober (14:00 uur) 2017 in Theater Spant!, Dr. A. Kuyperlaan 3 te Bussum. Reserveren: www.spant.org of

Telefoon 035 69 13 949. Informatie www.staccato-huizen.nl





Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 03 maart 2017