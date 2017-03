Bewonersgroep Comeniuslaan willen overweg zonder alarmbellen en alleen voor langzaam verkeer

Bewonersgroep boos

Als je alleen naar de bij de bewonersgroep betrokken buurtbewoners luistert is het standpunt volkomen begrijpelijk en zet je direct in op het bestemmen van de overweg voor langzaam verkeer. Natuurlijk willen ze niet meer auto’s door hun straat en geen rinkelende alarmbellen. Wie zou dat nu wel willen als je daar woont. In de presentatie werd naar voren gebracht dat de gemeente moet begrijpen dat het voor de verkeersveiligheid van de overweg en de buurt beter is om hun voorstel aan te nemen. BussumsNieuws en NaarderNieuws maakten vanmiddag melding dat de bewonersgroep zich niet serieus genomen voelt en de indruk heeft dat er niet naar hen geluisterd wordt ondanks hun goede argumenten.

Burgerparticipatie en belangenafweging

Bij het maken van een afweging of de bestaande overweg alleen voor langzaam verkeer ingericht gaat worden of voor alle verkeer toegankelijk blijft zijn er meer belanghebbenden, burgers waarvan participatie gevraagd kan worden dan alleen de bewonersgroep Comeniuslaan. De bewoners van o.a. de Zwarteweg, Verlengde Fortlaan en de Thorbeckelaan zouden ook meer gemotoriseerd verkeer door hun straten kunnen verwachten als de overweg vergelijkbare dichtligtijden en openingstijden krijgt als de overweg aan de Generaal de la Reijlaan. Andere belanghebbenden hebben juist baat bij blijvende openstelling voor gemotoriseerd verkeer.



Wat zou de bestemming van dat verkeer zijn?

Ouders die hun kinderen met de auto via de Comeniuslaan naar de Koningin Emmaschool of Comeniusschool brengen en gelijk doorrijden naar hun werk of terug naar huis?

Er zullen wellicht een aantal ouders deze keuze maken als de wachttijd minder blijkt te zijn dan bij de andere overwegen. Buurtbewoners bij de Emmaschool verzetten zich met hand en tand tegen de verplaatsing en samenvoeging van de Emmaschool. Vanuit hun eigenbelang volkomen begrijpelijk. Vanuit de ouders, school en kinderen is het volkomen begrijpelijk dat ze op 1 locatie willen zitten en niet nog langer ook in noodlokalen. Welk belang weegt zwaarder?

Per dag zijn er een aantal momenten waarop de bedrijvigheid rond de school even chaotisch lijkt en ervaren wordt. Niet anders dan bij iedere andere willekeurige schoollocatie in Gooise Meren.



Buurtbewoners die nu via de Cort van der Lindenlaan of de Generaal de la Reijlaan met de auto naar hun werk rijden en weer terug? Er ontstaat een keuzemogelijkheid. Afhankelijk van de mogelijkheid om zonder lang te hoeven wachten b.v. vanuit de Comeniuslaan de Brinklaan op te kunnen draaien, zal bepalend zijn voor deze keuze. Buurtbewoners die dichter bij de overweg wonen zullen hier eerder toe geneigd zijn. Metingen moeten uit gaan wijzen hoeveel dat er straks zullen zijn.

Datzelfde geldt voor het feit of de overweg door doorgaand verkeer gebruikt gaat worden. Dit ligt niet voor de hand, aangezien de overweg niet in beeld ligt van nu gebruikte routes.



Mensen die werken ten noorden van de Meerweg, ten westen van het spoor? Dat gebied is vooral een woonwijk. Deze daar werkenden kunnen ook de keuze gaan maken om via de Comeniuslaan te gaan rijden, maar vraag is hoeveel mensen zich van die keuze bewust zijn of worden.



Ondernemers aan de Mackaylaan worden beter per auto bereikbaar voor de buurtbewoners ten oosten van de overgang. Er hoeft niet omgereden te worden via de overweg bij de Generaal de la Reijlaan of de Cort van der Lindenlaan.

Veiligheid overweg?

De wens voor een overweg zonder alarmbellen en alleen voor langzaam verkeer wordt in de presentatie vooral gekoppeld aan het feit dat de overweg onveiliger zou worden. Dat is zelfs aangetoond door een externe deskundige partij die, op afstand, een veiligheidsbeoordeling heeft opgesteld. Wat is voor de overweg, na sanering van de sporen de context.Geheel afsluiten van de overweg ziet de bewonersgroep niet als alternatief. Het feit dat er een op afstand bediende overweg met compleet afsluitende spoorbomen ligt is te wijten aan het aantal sporen. Door deze onwenselijke situatie zijn deze spoorbomen gemiddeld maar een kwartier per uur open, met regelmatig lange wachttijden. Dankzij deze situatie wordt de overweg weinig tot niet gebruikt door potentiële gebruikers.Het aantal sporen wordt echter teruggebracht naar 2, de dichtligtijden gaan overeenkomen met de overweg aan de Generaal de la Reijlaan.Hierdoor ontstaat er een situatie die gelijk is aan de overweg bij de Cort van der Lindenlaan, de Herenstraat, de Gooibergstraat, en heel veel overwegen in Nederland.Er staan op dit moment zelfs extra maatregelen in de planning t.o.v. de eerder genoemde overwegen om het ‘per ongeluk’ slalommen door voetgangers, fietsers en motorvoertuigen te voorkomen. Voor een overweg voldoet die daarmee zeker aan de veiligheidsrichtlijnen.Een burgerparticipatie traject voor verdere verfijning van deze maatregelen en de aansluiting op de aanliggende weg/wegen start volgende week.Als CU Gooise Meren zullen we daar bij aanwezig zijn en onze input geven.