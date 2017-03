De nieuwste vrijwilligersvacatures!

02 maart 2017

BUSSUM - Amaris, Woonzorgcentrum De Veste zoekt voor 2 uur per een fietser voor de duo-fiets in samen met een bewoner een mooie tocht te maken en te genieten van de natuur en alle mooie dingen om u heen.

Woonzorgcentrum De Veste zoekt vrijwilligers voor het ‘aai-project’ met dierenasiel Crailo. U helpt dementerenden met het contact tussen mens en dier gedurende twee uur per maand.



Versa Vrijwillige Thuishulp – Mantelzorgondersteuning Bussum/Naarden zoekt een vrijwilligster voor een vrouw met een lichtverstandelijke beperking, om zondags leuke dingen met haar te ondernemen.



Stichting Kindertuinen Bussum zoekt een medewerker voor de kindertuinen voor drie uur per week. U helpt de schoolkinderen bij het wieden, schoffelen, harken en snoeien van 16.00 tot 17.00 uur.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Iedereen kan meedoen. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl