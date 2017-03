Politiek Cafe Hilversum

HILVERSUM - Speciale uitzending gewijd aan de 2e Kamerverkiezingen. In het Podiumcafe van de Vorstin op dinsdagavond 7 maart

Op dinsdagavond 7 maart organiseert de stichting Politiek Debat Hilversum in samenwerking met 6FM weer een politiek café in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. Gooische vertegenwoordigers van partijen in de huidige Tweede Kamer doen een pitch en gaan met elkaar in debat.Tevens zullen jongeren die voor de eerste maal mogen stemmen jureren en aangeven of de pitches en debatten hun keuze hebben beïnvloed.









Locatie: Podiumcafe de Vorstin.



De tv opnames zijn in een later stadium te zien op

6FM.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Toegang is gratis.

Muzikale omlijsting: Patrick Willems

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 02 maart 2017