Vrijwilligers Kenniscafé Hilversum, maandag 27 maart

HILVERSUM - Het eerste kenniscafé vindt plaats maandagavond 27 maart 2017 in de grote zaal van Lopes Dias. Vanaf 19.15 uur gaat de deur open en om 19.30 uur gaan wij van start met het thema:

“Anders denken…….eng?”



Vrijwilligers Kenniscafé

Hilversum



de plek om kennis te maken en kennis te delen

Het kenniscafé is de gelegenheid waar vrijwilligers in zorg

en welzijn elkaar ontmoeten in een informele en ontspannen sfeer, met als doel

om kennis met elkaar te delen, inspiratie op te doen en ervaringen uit te

wisselen. Het kenniscafé wordt iedere 2 maanden georganiseerd door Versa

Welzijn en HilverZorg.

Op het programma staan leuke, interessante en inspirerende

onderwerpen die ondersteunend kunnen zijn bij de uitvoering van

vrijwilligerswerk. De onderlinge ontmoeting en uitwisseling staan centraal.

In dit thema informeren specialisten uit de praktijk (Olga

Fakkeldij van Sherpa, Agnes van Bendegem van de Trappenberg en Anoeshka de

Waard van Hilverzorg) ons over het

omgaan met mensen met dementie, met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en met

een verstandelijke beperking: de do’s en don’ts

en inzicht in het “anders”

denken.

Vrijwilligers actief in Hilversum in zorg en/of welzijn zijn

van harte welkom!



Aanmelden is niet nodig, komt gerust langs. De koffie en thee staan klaar.