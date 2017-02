Weesper Zorgdebat: Uw Zorg Onze Zorg

WEESP - De PvdA Weesp organiseert op maandag 6 maart in de City of Wesopa het Weesper Zorgdebat. Vanaf half acht 's avonds staat de koffie klaar.

De avond wordt ingeleid door vier panelleden. Kamerlid Marith Volp vertelt over de plannen van de PvdA met de zorg. Annemarieke Nierop van de Wiardi Beckman Stichting heeft onderzoek gedaan naar de uitwerking van de veranderingen in de zorg, met speciale aandacht voor ouderen. Ard Sprinkhuijzen van de Hogeschool InHolland is gespecialiseerd in Wijkteams. Kitty Jong, raadslid voor de PvdA in Weesp, vertelt hoe de recente veranderingen in de zorg hebben uitgewerkt en hoe de gemeente heeft bijgestuurd. Er is alle ruimte voor vragen en discussie, ook voorafgaand aan de avond via de facebook pagina van de PvdA in Weesp: https://www.facebook.com/pvdaweesp.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 27 februari 2017