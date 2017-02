King Arthur Groep zoekt nieuwe collega’s

LOOSDRECHT - King Arthur Groep, specialist op het gebied van dementie, is op zoek naar nieuwe begeleiders.

In Wijdemeren en omgeving bieden wij individuele begeleiding aan mensen

die nog in een thuissituatie wonen. Samen met de zorgvrager en familie wordt een passend aanbod geboden. Dat kan een wandeling of een andere activiteit zijn. Structuur aanbrengen in de dag, een bezoek aan de huisarts, ondersteunen bij de administratie of toeleiden naar begeleiding in groepsverband. Eén gezicht of ondersteuning door een klein team op een door de zorgvrager gewenst tijdstip.

Anita Schimmel (directeur): “Wij bieden maatwerk en werken om die reden met zzp-ers in de zorg. Verder zijn een grote mate van flexibiliteit en een oplossingsgerichte instelling belangrijke competenties.”

ZZP-er in de zorg

In Wijdemeren en omgeving zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor een nieuw samen te stellen zelf organiserend team. Ben je zzp-er in de zorg of wil je zzp-er worden. Ben je “between jobs” en wil je meer weten over het zzp-schap in de zorg, neem contact op met Marjolijn Slingerland 035-2050878 of stuur een

e-mail met CV naar hr@kingarthurgroep.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 27 februari 2017