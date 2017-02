Twee mensen aan het werk bij gemeente Gooise Meren na Prettig Gesprek

BUSSUM - Op het stadskantoor in Naarden vond op 20 februari 2017 een Prettig Gesprek plaats. Zeven kandidaten op zoek naar werk bij de gemeente Gooise Meren konden zich hier profileren en hun ervaring en talenten laten zien. Namens de gemeente was Agnes van Dooijeweerd aanwezig: “Het was een verrassing te zien hoe goed zo’n prettig gesprek werkt”. Dat verliep zo positief dat twee kandidaten een contract krijgen aangeboden. De gemeente Gooise Meren geeft zo ook zelf het goede voorbeeld in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In een Prettig Gesprek is sprake van een positieve wisselwerking tussen werkgever en potentiële werknemers. De werkconsulenten van het publiekprivate platform MVO Gooise Meren selecteren kandidaten waarvan ze weten dat die passen bij een bepaalde werkgever. Dat hoeft lang niet altijd te blijken uit een cv of uit werkervaring. Het gesprek vindt vervolgens plaats in een ontspannen sfeer en gebaseerd op gelijkwaardigheid van alle deelnemers. Adjunct afdelingshoofd Dienstverlening Agnes van Dooijeweerd: “Ik was aangenaam verrast door de open sfeer waarin iedereen zich vrij voelde te vertellen over hun talenten en ervaringen. Het is een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen en zo te ontdekken wat je voor elkaar kunt betekenen.”Niet alleen voor de werkgevers maar ook voor de kandidaten is een Prettig Gesprek een fijne manier om nader kennis te maken. Een van de deelnemers: “Waar je bij een gewone sollicitatie elkaar toch als concurrenten ziet, was nu de sfeer zo ongedwongen dat we na afloop nog een kopje koffie met elkaar hebben gedronken. Iedereen vond dit een leuke en effectieve manier van kennismaken. We konden ontspannen en vrij ons verhaal vertellen. Het hielp ook dat werkgever en werkconsulent gewoon meededen en iets van zichzelf lieten zien.” De gemeente Gooise Meren biedt twee kandidaten een contract voor bepaalde tijd aan als baliemedewerker. Van Dooijeweerd: “De kandidaten waren eigenlijk alle zeven geschikt. Maar er sprongen er twee uit. Ik vind ook dat wij als gemeente het goede voorbeeld moeten geven. Wij stimuleren bedrijven in onze gemeente om inclusief te ondernemen. Dan moeten we dat waar mogelijk ook zelf doen.”

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 27 februari 2017