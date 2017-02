Landelijke Storing Ziggo te verhelpen.

WEESP - Ik hoorde bij het landelijke nieuws dat in de nacht van zaterdag 25 februari op zondag 26 februari weer een storing bij Ziggo is. Vanaf 23:00 u kon je zeker niet internetten. Ik heb kort geleden bij Ziggo gechat en ze schreven als volgende:

Ik neem aan dat iedereen een Wifi-netwerk heeft.Omdat ik een oude modem heb (nog uit de tijden van UPC) was mijn oude modem storinggevoelig. Ik kon ook niet op het NS Forum komen, want dat werd op een of ander manier geblokkeerd. Mijn oude wifi netwerk is blijkbaar nooit goed geworden. Ik hoor iedereen al klagen dat er vaak storingen zijn wat betreft bij Ziggo. Maar ik ga er vanuit dat het komt doordat er een nieuw modem in de plaats moet komen. Ik kon die nacht gewoon gaan internetten zelfs tot diep in de nacht, doordat ik een nieuw modem van Ziggo heb. Als je nog een oude modem hebt kun je bij Ziggo een nieuwe modem aanvragen en dan moet je de oude modem wel naar Ziggo terug sturen. Een oude modem kan ondertussen vol zitten met eventuele virussen en kan ook gehackt worden. Ook kan Wifi netwerk wat trager zijn. Zodra je een nieuwe modem hebt, heb je namelijk geen UPC Wifi Netwerk, maar Ziggo netwerk. Ook heb je een nieuw wachtwoord gekregen. Je IP-adres blijft wel hetzelfde, tenzij als je gaat verhuizen. Vraag op www.ziggo.nl een nieuwe modem aan!

