Rob Kamphues signeert bij de Bruna in Huizen

HUIZEN - Rob Kamphues komt op vrijdag 31 maart tussen 14.00 – 15.00 uur zijn boek Hoor Je Me signeren bij de Bruna aan de Kerstraat 36 in Huizen.



Rob Kamphues (1960) is schrijver, tv-presentator en cabaretier. Daarnaast is hij fervent autocoureur. Hij schreef jarenlang voor tv-programma’s als Het Klokhuis en was vanaf het eerste uur betrokken bij Kopspijkers. Later kreeg hij veel succes als presentator van De Reünie en Kamphues maakt vrienden. Eerder verschenen van hem de boeken Naar de haaien en Inhaalrace. Hoor je me is zijn eerste roman.

Tijdens een optreden in een tv-talkshow wordt Albert Vos getroffen door een herseninfarct. In de cruciale uren erna vergezellen zijn broer Joost en zijn ex-vrouw Machteld hem in het ziekenhuis. Zou Albert iets meekrijgen van wat tegen hem gezegd wordt terwijl hij in coma ligt? Het weerhoudt Joost en Machteld er niet van om volledig hun hart te luchten.Nu Albert er misschien binnenkort niet meer is, kunnen ze hem nog één keer goed de waarheid vertellen. Hun waarheid, zonder dat hij hen kan tegenspreken of van hen kan weglopen. Hoe hij zich gedragen heeft als broer, en als echtgenoot, en welke invloed dat heeft gehad op hun levens. Dit is het moment om rekeningen te vereffenen.'Hoor je me' is een psychologische roman, geschreven met een vaart en spanning die de lezer tot de laatste bladzijde niet meer loslaat.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 26 februari 2017