‘Veel kinderen hebben last van de echtscheiding van hun ouders’ Wethouder Marianne Verhage wil investeren in jonge gezinnen

Marianne Verhage is als wethouder Jeugd verantwoordelijk voor een goed opgroei- en opvoedklimaat in Huizen. Een veilig, prikkelend en gezond klimaat waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen. Verhage: ‘Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 85 procent van de kinderen gaat het echt goed. Tien procent van de kinderen ervaart problemen en met vijf procent gaat het heel moeizaam.’

Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen. Verhage: ‘Buiten hen is er eigenlijk een heel dorp nodig om een kind te laten opgroeien. Buren, school, de kerk en sportvereniging zijn allemaal belangrijk! Op al die verschillende plekken wordt meegegeven dat je er mag zijn. Dat je er toe doet. Je wordt uitgenodigd om je te ontwikkelen en krijgt regels voor het leven mee. Al deze relaties zijn van belang om zin in het leven te hebben.’Verhage ziet dat kinderen het niet altijd makkelijk hebben in onze samenleving. ‘Ik merk op scholen die ik bezoek dat veel kinderen last hebben van de echtscheiding van hun ouders. Bijna elke school benoemt dit als groot probleem. De meeste ouders willen zo’n scheiding zo goed mogelijk afwikkelen en zijn zich bewust dat hun kinderen er niet onder mogen lijden. De werkelijkheid is weerbarstiger. Kinderen vertrouwen erop dat hun ouders altijd bij elkaar blijven en opeens is daar geen zekerheid over. Wat en wie kunnen ze dan nog wel vertrouwen?’Na een echtscheiding moeten kinderen afscheid nemen van wat was. Dat is heel hard werken, vertelt Verhage: ‘Ze worden dan ook nog verleid om voor één van beide ouders te kiezen, terwijl dat helemaal niet kan. Partners kunnen uit elkaar gaan, maar ouders blijven altijd de ouders van hun kind. Het is belangrijk die relatie hoog te houden.’Verhage probeert als wethouder bovenstaande problemen voor te zijn door te investeren in preventie. ‘We weten dat tachtig procent van de jonge ouders een relatiecrisis doormaakt binnen de eerste vier jaren van hun kind. We zoeken met elkaar hoe je dat voor kunt zijn. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin worden cursussen gegeven waar ouders niet alleen leren ouders te worden, maar ook partners te blijven. Voor de relatie én de kinderen is dat heel belangrijk. Zij voelen het feilloos aan als hun ouders het samen niet goed hebben. Daar hebben ze last van en het belemmert hun veilig opgroeien.’De wethouder wil daarom investeren in jonge gezinnen. ‘We willen hen ondersteunen en adviseren als dat nodig is. Wat zou het mooi zijn als ouders elkaar opzoeken en samen in gesprek gaan over hoe je betere partners kunt worden. Het zou goed zijn als ouders vrijwillig andere ouders willen coachen. Het moet normaal worden om elkaar met raad en daad, en plezier, bij te staan. Overal is wel eens wat. Waarom zou je elkaar dan niet tot een hand en voet zijn?’Netwerkbijeenkomst rond thema ‘Relaties’Op initiatief van de ChristenUnie wordt 9 maart een netwerkbijeenkomst georganiseerd rond het thema ‘Relaties’. Het doel van de netwerkbijeenkomst is om mensen samen te brengen rond dit thema, contacten op te dien en inzichten uit te wisselen. Professionals, ouders, leerkrachten en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom.SprekersMarianne Verhage, wethouder Jeugd, HuizenAlwin ten Have, huisarts te HuizenSimone van As, coach/counseler, HuizenHerwieta Molenaar, directeur pcbs, HuizenLinda Klein, kinder- en jeugdpsychotherapeut, GGZ BussumGespreksleiderEsther Kaper, journalist en kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, KortenhoefLocatie: Businesscentrum, Huizermaatweg 31 te HuizenAanvang: 20.00 uur

