Vrijwilligerswerk doen dat doet u goed!

REGIO | 24 februari 2017 Door | 24 februari 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

Hart voor vrijwilligerswerk (Foto: Versa Welzijn.) 1 / 1

BUSSUM - Vier van de vele vacatures voor vrijwilligerswerk die te vinden zijn bij Versa Vrijwilligerscentrale:

Stichting Kindertuinen Bussum zoekt een tuinleider voor één uur per week. De taak bestaat uit het begeleiden van een groep kinderen bij het onderhoud van de tuintjes en zorgen voor de voorbereiding van het werk.



Versa Welzijn – Kinderwerk Uit-Wijk zoekt een Vrijwilliger Sport Kidsclub voor 3 uur per week om kinderen op de speeltoestellen en bij leuke groepsspellen te begeleiden en bij het leren van sociale vaardigheden.



Goois Natuurreservaat zoekt vrijwilligers voor het in stand houden van het natuurschoon in t Gooi voor drie uur per week. Heerlijk om de handen uit de mouwen te steken in de natuur.



Stichting Kindertuinen Bussum zoekt een enthousiaste klusjesman/timmerman voor het onderhoud van de kindertuinen en het op tijd klaarmaken van de tuintjes voor de komst van de kinderen.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl