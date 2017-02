In 2016 meer spoorlopers toegenomen

HILVERSUM - Het aantal dat mensen zich zonder toestemming langs het spoor loopt is in 2016 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 kwamen er 3.105 meldingen binnen van spoorlopers. Dat zijn er tweehonderd meer dan het jaar ervoor. De spoorlopers veroorzaakten vertraging voor maar liefst 16.359 treinen vertraging opliepen en ruim 1,6 miljoen reizigers te laat op hun bestemming arriveerden. Dat blijkt uit cijfers van ProRail.

Machinisten krijgen als zij een spoorloper zien de opdracht om

stapvoets verder te rijden om omgevallen te voorkomen. Alle andere

treinen op het traject moeten dan ook langzamer rijden, waardoor veel

reizigers te laat op hun bestemming aankomen.

Controles

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van ProRail voeren

dagelijks controles uit. Mensen die zich op of langs het spoor begeven

kunnen een boete van 140 euro krijgen. Ook is er de afgelopen jaren

extra geïnvesteerd in extra hekwerk om het spoor af te sluiten tegen

onbevoegden. Nederland heeft ruim 7000 kilometer spoor. Het is niet

mogelijk om dit geheel af te sluiten, want hulpdiensten en

onderhoudsmonteurs moeten snel toegang kunnen hebben. De hekwerken

worden ook ingezet tegen koperdiefstal en suïcides. Momenteel staat er

ruim 2300 kilometer aan hekwerk langs het spoor.

In het Spoorwegmuseum is woensdag de ‘Spoorloper’ in gebruik genomen

die mensen moet wijzen op de gevaren van spoorlopen. De Spoorloper is

een diorama waar bezoekers op een speelse manier gewaarschuwd worden

voor de gevaren van een voorbijrazende trein en heeft als doel mensen

bewust te maken van de gevaren van het spoor. De Spoorloper staat het

komende jaar in het Spoorwegmuseum.

