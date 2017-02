Zouden ondernemers zelf wel eens shoppen in Bussum?

BUSSUM - Die vraag stelde Roel Kamphuis, lid CU Gooise Meren, zichzelf bij het lezen van een kort verslag van een Politieke avond over de kaders en uitgangspunten voor het op te stellen verkeersplan centrum. Er werd namens de ondernemers gesteld dat zij tevreden zijn met de aanpassing van de oversteek bij de Brinklaan (Havenstraat-Nassaulaan) en verdere aanpassingen als overbodig worden gezien. Behalve dan het gebrek aan voldoende stallingsplaatsen voor fietsen. Ook het laden/lossen van de winkels dient uiteraard eenvoudig plaats te kunnen vinden.





De plannen in het concept kaderplan verkeer waar, volgens ChristenUnie Gooise Meren, belangrijke voorstellen staan om het plezierig en ontspannen winkelen in ’t winkelhart van ’t Gooi aanzienlijk te verhogen zijn al eerder nog even in de ijskast gelegd. Om welke belangrijke voorstellen gaat het dan?

Vergroten van het voetgangersdomein

Het plezierig en ontspannen winkelen heeft alles te maken met het wel of geen last hebben van andere weggebruikers tijdens het shoppen. Zonder op te hoeven letten of je niet door fietsers of scooters van je sokken wordt gereden. Nog in gedachten lopend of je b.v. dat overhemd dat je bij de ene winkel had gezien nu leuker was dan die je gezien had bij die andere winkel of de winkel waar je net uitkomt. Snel even nog aan de overkant kijken…

Veerstraat

Net als in de vernieuwde Havenstraat de fietser te gast maken in de Veerstraat (Veerplein, Julianaplein) door meer ruimte voor terras en winkelend publiek creëren. Wat alles te maken heeft met plezierig en ontspannen shoppen. Laatst is zelfs een vrachtwagen gespot die een deel de overweg richting Meerweg op reed om vervolgens achteruit de laad- / losruimte aan het Julianaplein op te rijden. Eenrichtings laad- en losverkeer vanaf de Brinklaan voorkomt dit soort vreemde en onveilige acties.

Veldweg

Door de veldweg tussen Kloosterweg en Nassaulaan, tot aan de parkeerplaats, totaal af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer kan hier rustig doorgewandeld worden. Op dit stuk in ieder geval de fiets te gast maken of helemaal verheffen tot voetgangersdomein tijdens winkel openingstijden. Met de aanpak, verbreding van de Kloosterlaan zijn hier ook duidelijke fietsvoorzieningen in te richten.



Het zitten op een terras langs dit stuk weg is altijd prettiger als er geen auto’s, scooters of fietsers vlak langs je tafeltje rijden.

Wat wel belangrijk is om de parkeerfaciliteiten aan de Veldweg in stand te houden. Alhoewel het de voorkeur heeft om de inwoners te verleiden de fiets te pakken naar het centrum is dichtbij parkeren van groot belang voor de keuze om in Bussum te shoppen.

Parkeergarage Gewest, nu alleen toegankelijk voor bewoners en werknemers aangrenzende bedrijven, was b.v. te ver van de winkelstraten verwijderd.

Vlietlaan

In het concept kaderplan verkeer wordt een inrichting van de Vlietlaan voorgesteld die de uitstraling van aanloopstraat naar het kernwinkelgebied aanzienlijk verbeterd. Bredere stoepen, parkeerplaatsen dwars op de weg en eenrichtingsverkeer naar de Generaal de la Reijlaan.

Het wordt daarmee zelfs plezierig om vanaf Station Naarden-Bussum naar het centrum te lopen.

Nieuwe Brink

De inrichting van het plein en de weg ernaar toe nodigt onvoldoende uit om het shoppen via deze route voort te zetten. Zowel winkels als horeca aan dit plein komen niet echt van de grond. De aanloop is te laag, de route via Havenstraat, Kapelstraat, Nieuwe Brink en Brinklaan blijkt nog niet aantrekkelijk genoeg te zijn. B.v. de Xenos op de hoek Havenstraat / Landstraat heeft een bepaalde aantrekkingskracht net als de C&A aan de Nieuwe Brink, maar zijn beide niet zichtbaar vanaf b.v. de kruising Havenstraat / Brinklaan. Vraag is of informatie over waar welke winkels zich bevinden, op een aantal plaatsen niet toegevoegd kan worden aan het straatbeeld.

Horeca

Het is van overlevingsbelang dat er voldoende horeca in en rond het kernwinkelgebied aanwezig is om het shoppen te onderbreken voor b.v. een lekkere kop koffie, lunch of b.v. af te sluiten met een heerlijke maaltijd.

Verkeersveiligheid

Een ander belangrijk onderdeel van het concept Kaderplan verkeer centrum Bussum is het verhogen van de verkeersveiligheid rond het centrum voor alle weggebruikers. Met name voor voorzieningen om ruimte te scheppen voor fietsers op de wegen rond het centrum worden in het concept kaderplan duidelijke voorstellen gedaan. De bereikbaarheid van het centrum voor fietsers en met name de verkeersveiligheid voor fietsers wordt met deze voorstellen aanzienlijk verbeterd.



En de ondernemers?

Wat CU Gooise Meren betreft voldoende aanknopingspunten om het winkelgenot in Bussum en de bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers te verhogen. Hoe staan de ondernemers hier in?

Een vraag die we graag beantwoord zouden zien.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 23 februari 2017