ABN AMRO kantoor Huizen sluit op 19 mei 2017

HUIZEN - Aantal klantbezoeken neemt sterk af, digitaal bankieren en webcamadvies populair





Klanten kiezen steeds meer voor nieuwe en moderne manieren om hun bankzaken te regelen. Steeds vaker gebruiken ze de webcam, telefoon, chat of email, of vragen ze bezoek van een bankmedewerker bij hen thuis aan tafel.





Als gevolg hiervan loopt het bezoek in de kantoren al jaren sterk terug. Ook in Huizen is dat het geval. Inmiddels is het gebruik door klanten van de diensten van het kantoor aan de Naarderstraat 6 zelfs zo sterk afgenomen dat ABN AMRO heeft besloten op 19 mei 2017 het kantoor te sluiten. Voor contante geldopname en/of stortingen zijn in de nabije omgeving geldautomaten aanwezig.





Directeur Personal Banking Klaas Ariaans: ‘Wij zien al jaren het bezoek aan kantoren teruglopen, omdat onze klanten hun bankzaken steeds meer regelen waar en wanneer het hen uitkomt. Dat doen zij vooral via Internet Bankieren en met de app voor Mobiel Bankieren. Toch zijn er soms momenten dat klanten een specialist willen spreken. Die blijven natuurlijk ook beschikbaar, op afspraak in een kantoor in de buurt of via de webcam. En dat kan ook buiten kantoortijden. Dat noemen wij Overal en Altijd.’





Klanten laten namelijk duidelijk zien dat Internet Bankieren en Mobiel Bankieren inmiddels ondubbelzinnig de voorkeur genieten voor contact met de bank. Zo wordt de Mobiel Bankieren app al zo’n 69 miljoen keer per maand gebruikt, bijvoorbeeld om geld over te maken, de daglimiet aan te passen of creditcardgegevens in te zien. Ook het aantal adviezen dat klanten krijgen via de webcam neemt snel toe en krijgt een hoge waarderingsscore van klanten. Het bezoek aan kantoren neemt daarentegen al jaren af. De helft van de klanten komt niet meer en de andere helft komt gemiddeld nog maar een keer per jaar op een kantoor.





Klanten van het kantoor in Huizen worden binnenkort ingelicht dat het kantoor sluit en dat zij welkom zijn op het voor hen dichtstbijzijnde kantoor aan de Brediusweg 12 in Bussum. Klanten worden ook uitgenodigd om op een kantoor bij hun in de buurt uitleg te krijgen over bankieren via internet of mobiel. De medewerkers van het kantoor Huizen zullen voortaan werken in één van de ABN AMRO kantoren in de buurt. Het kantoorpand wordt verkocht.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 23 februari 2017