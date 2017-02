HILVERSUM - “De beste investering voor de oude dag en

een goede training voor de grijze hersencellen”

Hilversumse bridgeclub Bel Air

nu ook op de

donderdagmiddag actief

Bridgeclub

“Bel Air” (oftewel “Schone Lucht”) is opgericht in 1995 als eerste rookvrije

bridgeclub van Hilversum, waar bridgeliefhebbers op maandag- en woensdagavond

terecht konden in Zorgcentrum “Zuiderheide” aan de Diependaalselaan in

Hilversum.

Momenteel

zijn daar sloopwerkzaamheden aan de gang en herrijst ”Zuiderheide” naar

verwachting in 2021 als geheel nieuw zorgcentrum “Nieuw Zuid”.

Om

die reden moest “Bel Air” uitwijken naar andere locaties.

Bridgen

op de maandag- of woensdagavond

Op

deze avonden kunt u het hele jaar door bridgen in Verzorgingscentrum “Nieuw

Kerkelanden”aan de Franciscusweg 137 in Hilversum. Er is geen “zomerstop”.

En

omdat veel bridgeliefhebbers het prettig vinden om continue te kunnen bridgen,

zijn in die periode ook gasten en hun bridgepartner welkom, ongeacht of zij lid

zijn van een andere bridgeclub en al dan niet uit Hilversum komen.

Het bridgen begint om 19.15 en eindigt om 23.00 uur, maar u mag

al om 18.45 uur komen want dan worden de speeltafels ingedeeld.

Het”Bel

Air” lidmaatschap gaat in per kalenderjaar, van januari tot en met december en

kost elk jaar

€

100,00.

U

hoeft niet te wachten tot januari om lid te kunnen worden. Het contributiegeld

wordt dan overeenkomstig berekend.

Bridgen

op de donderdagmiddag

De

verhuizing van “Bel Air” was tevens aanleiding om het bridgen uit te breiden

met de donderdagmiddag voor diegenen die dat liever overdag willen doen.

Onder

de naam BAMI club oftewel B(el) A (ir) MI(middagclub) bent u - beginner of

gevorderde - met ingang van donderdag 2 maart as. elke week van harte welkom in

Wijkcentrum De Koepel, Kapittelweg 399 A in Hilversum (bij Winkelcentrum

Kerkelanden).. Dit geldt ook

voor uw eventuele bridgepartner.

Er

is een ruime parkeergelegenheid. De Koepel staat naast Albert Heijn.

In

“De Koepel” start het bridgen om 13.00 uur tot ongeveer 16.30/17.00 uur maar u

kunt al om 12.30 uur terecht want dan begint de tafelindeling.

De

eerste twee donderdagmiddagen zijn gratis. Dan kunt u “snuffelen” of u het

bridgen leuk vindt. Dit geldt zeker ook voor u als nieuwkomer die de grijze

hersencellen graag wil prikkelen.

Wilt

u daarna verder gaan met bridgen dan kost u dat € 15,00 en kunt u tot eind mei

meedoen.

In

tegenstelling tot het bridgen op de maandag- of woensdagavond is op de

donderdagmiddag sprake van een seizoenabonnement dat start op de eerste donderdag

in september (dit jaar 7 september) en eindigt eind mei het jaar daarop. De

contributie bedraagt per seizoen € 65,00.

Maar

ook voor u geldt – indien u dat wilt - dat u door kunt gaan tijdens de

zomerperiode in “Nieuw Kerkelanden” op de maandag- of woensdagavond.

I nformatie

Wilt

u meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan kunt u op werkdagen tussen

12.00 en 22.00 uur bellen of mailen naar Frans Tournier. Zijn telefoonnummer

is: 035 – 623 05 28. Zijn mailadres is: f.tournier2@upcmail.nl

Tot

slot

Een gezellige en gemoedelijke sfeer staat bij “Bel Air” hoog in

het vaandel.

Drankjes

en kleine versnaperingen zijn tegen een redelijke prijs te koop op de

desbetreffende locaties.