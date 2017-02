Op een dag ga je ook toerfietsen

HUIZEN - WTC Huizen en Beuker Wielersport zetten allebei de deuren open op 25 februari a.s.



Toerfietsen mag zich verheugen in een toenemende populariteit. Om goede redenen. Want wat is er nu leuker dan alleen of met anderen een mooie tocht door het gevarieerde Hollandse landschap te maken terwijl je intussen zorgt voor de nodige lichaamsbeweging en verbetering van je conditie? En daarbij komt, het is nog gezellig ook!







Al 35 jaar actief voor toerfietsers

De WTC Huizen is er voor alle leeftijden en voor mannen en vrouwen. De club bestaat al 35 jaar en faciliteert voor haar ruim honderd leden tal van toerfiets activiteiten. Denk daarbij bijzondere toertochten, trainingen en clinics. Naast het fietsen organiseert de club ook leuke en sociale activiteiten. De WTC Huizen valt onder de wielersportbond NTFU die de belangen van de sportieve fietser behartigt. De NTFU zet zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. In totaal zijn er 65.000 sportieve fietsers via verenigingen als de WTC Huizen bij aangesloten.





De toertochten van de WTC Huizen zijn meestal op zaterdag in het seizoen dat loopt van 15 maart t/m 15 oktober. Door de weeks rijden er ook groepjes eigen tochten. En op de woensdagavond wordt er gefietst vanaf het clubhuis. Deze speciale trainingen starten om 19:00 uur gedurende de zomertijd. Deelname aan alle tochten is vrijblijvend. Er wordt gereden in verschillende categorieën qua tempo en ook zijn er meerdere afstanden mogelijk. Van november tot en met februari zijn er ook andere activiteiten zoals hardlopen en zijn er meerdere Moutainbike (MTB) groepjes actief. Fietsen kan dus het hele jaar door.





Ook een racefiets expert zet de deur open

Toerfietsen doe je op een racefiets. Die zijn er in talloze varianten en prijsklassen. Waar begin je mee en waar moet je op letten? De drempel voor een startende toerfietser ligt beslist niet zo hoog als menigeen denkt. Ook is een tweede hands fiets soms een goede optie. Daarom heeft de WTC gevraagd aan Beuker Wielersport in winkelcentrum Holleblok (14) te Huizen om op zaterdag 25 februari de deuren van 12.00-14.00 open te zetten voor toerfiets geïnteresseerden en om allerlei vragen over fietsen en accessoires te kunnen beantwoorden. Vanzelfsprekend zonder enige verplichting; iedereen die komt mag het zien als een “fiets fact finding missie”. Er zijn bij Beuker ook enkele vrijwilligers van de WTC Huizen aanwezig.









Kortom: 25 februari is een dag om in uw agenda te zetten. Overigens, er wordt beslist niet verwacht dat u ook direct lid wordt van de club. Ook bij de WTC Huizen kun je gewoon een tijdje meedoen om te bepalen of toerfietsen wat voor je is. Maar op een dag gaat ook u toerfietsen; dan kun je er maar beter snel en zo jong mogelijk mee beginnen. Meer info: www.wtchuizen.nl Crailoseweg 80 1272 EW Huizen T 035 525 5154 Contactpersoon: Eric Vos secretariaat@wtchuizen.nl

www.beukerwielersport.nl Holleblok 14 1273EG Huizen T 035-52 59620 Contactpersoon: Jordy Beuker Info@beukerwielersport.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 22 februari 2017