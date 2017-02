Als non-profit organisatie de kosten terugbrengen?

REGIO | 21 februari 2017 Door | 21 februari 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

BUSSUM -

Kom naar de boeiende presentatie van Patric Dijkman, adviseur van TechSoup Nederland. Er zijn mogelijkheden om kosteloos programma's voor de computer te krijgen. Denk aan fotobewerking, beveiliging en nog veel meer bijv. vrijwilligers kunnen dan ook vanuit huis werken of u kan programma's aanschaffen die anders te duur zijn.

Voorwaarden? Uw organisatie moet een ANBI of SSBI status hebben.

Kijk naar deze kosteloze bijeenkomsten voor non-profitorganisaties op www.vagev.nl en schrijf u direct in er is nog plaats.