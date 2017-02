BUSSUM - CDA geeft steun aan de Emmaschool

De bestemmingplan aanpassing voor de nieuwe locatie van de Emmaschool die binnenkort op de raadsagenda komt in Gooise Meren kan hoogstwaarschijnlijk op steun rekenen van het CDA. De aanpassing moet nog door de raad beoordeeld worden, maar de insteek is een positieve houding voor het CDA.





Het CDA vindt het belangrijk dat de Emmaschool met ingang van het schooljaar 2018/2019 op de locatie Graaf Florislaan van start kan gaan. Wethouder Boland (D66) is bezig met een reparatie van het bestemmingsplan dat door de Raad van State vorig jaar is vernietigd.

Deze reparatie loopt op dit moment een vertraging op doordat de wethouder te optimistisch was over het tijdspad van de benodigde extra geluidsonderzoeken en uitwerkingen hiervan. CDA raadslid Nellejet van Tilburg heeft hier enkele weken geleden al vragen over gesteld tijdens het vragenuur in de raad.





De huidige (tijdelijke) locaties zijn verre van optimaal en een verhuizing naar Graaf Florislaan is urgent voor de school. Een verbouwing en uitbreiding op de nieuwe locatie is noodzakelijk om alle leerlingen te kunnen huisvesten.





Afgelopen raadsvergadering op woensdag 15 februari was er een grote groep ouders van de Emmaschool aanwezig om aandacht te vragen voor een petitie. Deze petitie werd goed ontvangen door de raadsleden van het CDA, maar ook door andere fracties.





De ouders gehoord hebbende zal het CDA de agendacommissie van Gooise Meren verzoeken op de kortst mogelijke termijn het aangepaste bestemmingsplan te agenderen voor behandeling in de raad. Daarmee is de kans het grootst dat de verhuisdatum ook werkelijk gehaald wordt.