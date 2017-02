Werkgevers in het zonnetje op Dag van de Duizend Voorbeelden tijdens opening MVO Gooise Meren

BUSSUM - Twee werkgevers kregen bij de opening van het nieuwe pand van MVO Gooise Meren een attentie uitgereikt van wethouder Gerben Struik in het kader van de Dag van de Duizend Voorbeelden. SolarPartners en De Vestingh Verf & Glas zijn ondernemers die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De uitreiking was tijdens de opening van het pand van MVO Gooise Meren aan de Hooftlaan 44 in Bussum. Burgemeester Han ter Heegde: “Participatie is mijn stokpaardje. MVO Gooise Meren geeft het goede voorbeeld.” Op 16 februari kwamen veel bedrijven uit de omgeving, relaties en partners van harte netwerken bij de bruisende opening.