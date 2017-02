Kunstwerk Rode Kruis als eerste getoond bij opening MVO Gooise Meren

BUSSUM - Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan heeft het Rode Kruis Gooi en Vechtstreek een kunstwerk laten maken dat bij toerbeurt bij diverse maatschappelijke organisaties wordt getoond. Het publiekprivate platform MVO Gooise Meren viel de eer te beurt om het kunstwerk te onthullen en als eerste te exposeren. Dat gebeurde tijdens de opening van het pand van MVO Gooise Meren op donderdag 16 februari. Het kunstwerk van partner Rode Kruis is vooral bedoeld om de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie te bedanken.

Coördinator van het Rode Kruis Gooi & Vechtstreek Esther Droste en Anthèl Reijnders van (VanThel.nl vormgeving )ontmoetten elkaar vorig jaar tijdens het Meet & Match Diner van het Platform Maatschappelijke Verbinden Gooise Meren. Droste wilde in het kader van 150 jaar Rode Kruis iets doen voor de vrijwilligers. Reijnders vond dit een mooi idee en bood aan iets te maken. Rob Pekelharing van Drukkerij Imprimo bood aan het te drukken en zo werd een kunstwerk geboren. Esther Droste: “Uitgangspunt voor het kunstwerk was om al onze vrijwilligers eens flink in het zonnetje te zetten en te bedanken. Dat gebeurt bijna letterlijk door alle projecten en activiteiten van de vrijwilligers in tekst te laten zien. Het is prachtig vormgegeven en gedrukt op plexiglas. Als tegenprestatie heb ik Anthèl en Rob een cursus EHBO aangeboden.”Het Rode Kruis Gooi- en Vechtstreek is partner van MVO Gooise Meren, het publiekprivate platform dat eind 2016 van start ging. De samenwerking met partner het Rode Kruis is intensief. Zo stelt de organisatie het pand beschikbaar voor workshops fondsenwerving voor stichtingen die MVO Gooise Meren geeft. Verder zijn er al twee Prettige Gesprekken gevoerd met kandidaten waarvan er een aantal hun talenten, kwaliteiten en competenties inzetten op een werkervaringsplaats bij het Rode Kruis Gooi & Vechtstreek.