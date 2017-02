Na 20 jaar ontstaat eindelijk de mogelijkheid om de verkeersveiligheid rond de overwegen in Naarden / Bussum aan te passen.

BUSSUM - Op de informatie avond ter introductie van de participatie avonden over de herinrichting van de wegen bij de spoorwegovergangen werd aangegeven dat sinds 1998 er allerlei mogelijkheden onderzocht zijn om de Spoorse Doorsnijding van Bussum en Naarden aan te pakken. Roel Kamphuis was namens ChristenUnie Gooise Meren aanwezig op deze avond.

Dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren aan de verkeersonveilige situatie bij de spoorwegovergangen is vooral te danken aan ProRail die vanwege het OV-SAAL project het aantal sporen bij station Naarden-Bussum gaat saneren. Het station zelf en de westelijke stationsomgeving gaan ook aangepast worden.

Verdiepte ligging van het spoor?

De lobby voor een verdiepte ligging van het spoor was niet

sterk genoeg om extra budget te verkrijgen, zodat die verdiepte ligging

meegenomen kon worden met het saneringsproject. Het standpunt van de

verantwoordelijke minister is daar altijd duidelijk in geweest. Blijkbaar was

landelijk gezien de urgentie niet hoog genoeg om budget voor een verdiepte

ligging van het spoor toe te kennen. De sanering van de sporen bij station

Naarden-Bussum is als zijnde voldoende beoordeeld.

Verkeersonveiligheid

Eerlijk gezegd wordt een belangrijk deel van de verkeersonveiligheid bij de spoorwegovergangen veroorzaakt door de onveilige en onoverzichtelijke situatie op de kruisingen / wegen naast de overgangen die de afgelopen 20 jaar in stand zijn gehouden. Wat zijn nu de uitdagingen bij de 4 bij het saneringsproject betrokken spoorwegovergangen?

Koningin Wilhelminalaan / Cort van der Lindenlaan:

Dit is een ‘veilige’ overweg. Vraag van de Echte Nederlandse Fietsersbond is om het fietspad aan één kant van de weg tweerichtingsfietspad te maken vanwege scholieren die zich van het ene naar het andere dependance verplaatsen. Op de overweg zelf is aan beide kanten van de overweg een spoorboom bij het fietspad.



Comeniuslaan / Zwarteweg:

Hier worden extra maatregelen genomen om fietsers en automobilisten aan de juiste kant van de weg de spoorwegovergang over te laten steken. O.a.

toepassing van rijbaanscheiding. Hekken om tijdig het voetpad van de weg te scheiden. Bewoners van de Comeniuslaan en Zwarteweg maken zich zorgen over toename van auto’s en vrachtwagens door hun straat door de kortere dichtligtijden van de spoorbomen op deze overgang. De dichtligtijd per uur blijft relatief lang t.o.v. de Cort van der Lindenlaan. Een aantal mensen zullen deze overweg gaan proberen als alternatief. Er zeker zullen mensen kiezen voor deze overgang in plaats van de overgang bij de Generaal de la Reijlaan. Belangrijk hierbij is de drukte op de vervolgroute / aanrijroute om Naarden/Bussum uit of juist in te komen. Met name de verkeersdoorstroom op de route.

Generaal de la Reijlaan / Nieuwe ’s Gravenlandseweg

Vraag vanuit de zaal is om een van de weg gescheiden fietspad op de overweg aan te leggen,

omdat er nu een blok fietsers na een sluiting eerst oversteekt. Vraag is of er

ruimte voor een gescheiden fietspad is en wat de aanpassing zou kosten. Ontwerp overgang is nu handhaven van de bestaande overwegindeling. De

overzichtelijkheid, qua verkeer, van de kruising met de Vlietlaan is om, zoals

in het Kaderplan verkeer centrum Bussum is voorgesteld, enrichtingsverkeer

vanaf de Eslaan naar de Generaal de la Reijlaan in te stellen. Inrijden van de

Vlietlaan vanaf de Generaal de la Reijlaan en de Stationsweg is dan niet meer toegestaan.

Meerweg

Voor de Meerweg geldt hetzelfde qua fietsers als bij de Generaal de la

Reijlaan. Belangrijk voorstel vanuit het Kaderplan verkeer centrum Bussum is het vanaf de Vlietlaan niet meer in mogen rijden van de Vlietlaan richting

Nassaulaan en het Julianaplein inrijden. Komend vanaf de Kloosterweg /

Vlietlaan is het voorstel om verplicht rechtsaf de Vlietlaan op te rijden. De

overzichtelijkheid van deze kruising neemt hierdoor in belangrijke mate toe.

Wat zullen er verder nog aan goede aandachts-/verbeterpunten

uit de participatie avonden komen? Welke daarvan worden dan wel of niet

gerealiseerd.?

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 17 februari 2017