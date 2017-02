CDA-ladies voor de Zonnebloem

BUSSUM - Marleen Sanderse, Gooise wethouder en lijstduwer op CDA Tweede Kamerlijst, collecteert voor stichting de Zonnebloem. Dat doet zij op zaterdag 18 februari a.s. in het centrum van Bussum. Marleen heeft daarvoor ook prominente CDA Tweede Kamerleden uitgenodigd zoals Hanke Bruins Slot, Mona Keijzer en Madeleine van Toorenburg.





Niet belegen maar jong en actief

Wethouder Sanderse is graag gastvrouw voor de Zonnebloem en de CDA-vrouwen: “Het zal niet verbazen dat het CDA stichting de Zonnebloem een warm hart toe draagt. Tegelijkertijd willen we laten zien dat het CDA ten onrechte soms nog een belegen imago heeft. Wie deze jonge vrouwen bij elkaar ziet, weet dat het tegendeel waar is.” Maar dat blijft voor Sanderse bijzaak ten opzichte van het hoofddoel van de actie: “Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage aan de Zonnebloem geven!”

































