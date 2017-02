Weg met de Weegschaal in de etalage

HILVERSUM - Heb je een vraag over voeding? Loop van maandag tot vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur even binnen bij de Rabobank op de Kerkstraat in Hilversum. Petra Krijgsman van Praktijk voor Gezond Gewicht beantwoord daar al je vragen over voeding.