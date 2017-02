Gastcolumn Marleen Mauritz (ChristenUnie): Radicaal Vreedzaam

HUIZEN - Ja ik ben radicaal. Ik ben radicaal in mijn geloof dat elk mens waardevol is en ertoe doet.



Radicaal komt van het Griekse woord radix dat wortel betekent. Ik ben geworteld in Christus, dat is mijn basis. Wat is uw basis? Het is niet nodig om hetzelfde geloof of ongeloof te hebben om vreedzaam met elkaar te leven.