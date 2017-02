Nieuwe introductieavond Duikteam Almere

WEESP - Duikteam Almere nodigt geïnteresseerde mensen en gebrevetteerde sportduikers uit om kennis te maken met onze veelzijdige vereniging. De introductieavond vindt plaats op 3 maart 2017 om 21:15 in het zwembad van Almere-Stad. Want we willen dit voorjaar weer een 1* duikopleiding organiseren. De reeds gebrevetteerde duikers vinden bij ons een gezellige club die iedere vrijdagavond vanaf 21:15 anderhalf uur in het zwembad traint om de duiktechnieken bij te houden.

Als je de 1* duikopleiding afgerond hebt, kun je wereldwijd zelfstandig duiken. Op vakantie kan je al mee duiken zonder dat je daar eerst nog een cursus moet volgen. Maar je minimale leeftijd moet wel 14 jaar zijn en je moet gezond van lijf en leden zijn. Je kunt je gelijk aanmelden voor de 1* opleiding. Maar je kunt ook eerst een introductieduik in het zwembad maken om zelf te ervaren wat duiken is. We bieden kleinschalige opleidingen aan. Niet te veel mensen in een groep, persoonlijke aandacht en alle gelegenheid om de opleiding in je eigen tempo te behalen.Onlangs was Duikteam Almere weer onder het ijs gedoken. Want een aantal duikers duiken in de winter gewoon door. We waren drie weken geleden zelfs bij duikbassin TODI in Belgie. Dat water was gelukkig een stuk minder koud.Jaarlijks wordt er ook Reanimatie met AED training aan de leden gegeven. Want we hebben veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel staan.Dit jaar gaan we voor de leden weer veel leuke evenementen organiseren. De volgende evenementen staan vast:

- Specialisatie Onder Water Oriëntatie (OWO) op vr. 12 mei 2017 om 19:00,

- Belangstelling 3* Duikopleiding (Dive Master) op za. 1 juli 2017,

- 2* Duikopleiding (Advanced Open Water) nader te bepalen.

Onze vereniging heeft 40 gebrevetteerde buddy’s die graag met jou gaan duiken. Word dus lid van onze vereniging!Mocht je interesse hebben, stuur dan een email naar info@duikteamalmere.nl

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 12 februari 2017