Gastheer of -vrouw worden of werken in het kinderwerk, veel is er mogelijk in het vrijwilligerswerk!

REGIO | 10 februari 2017 Door | 10 februari 2017Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

BUSSUM - Natuurmonumenten ’s Gravenland zoekt een gastvrouw en -heer voor het bezoekerscentrum voor 8 uur in de week. Je geeft informatie over Natuurmonumenten, de cultuur en de natuur.



Wijkontmoetingscentrum Spieghelwijck zoekt een gastheer en -vrouw voor 3 uur per week om bezoekers te ontvangen en deelnemers aan onze activiteiten. U praat met bezoekers en neemt de telefoon op.



Amaris Florisberg, tijdelijk in Mariënburg zoekt een gastvrouw voor in de serre voor 3 uur per week. Voor gezelligheid en eventueel een spelletje met bewoner doen. Werktijd dinsdag of vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur.



Kinderwerk Uit-Wijk zoekt een vrijwilliger voor de kidsclub. U begeleidt kinderen tussen de 4 en 12 jaar die komen knutselen, schilderen, bouwen en natuurlijk buiten spelen op de woensdagmiddag.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl