Vijf mensen aan de slag als glaszetter bij Flexoel na een Prettig Gesprek

REGIO | 10 februari 2017 Door | 10 februari 2017Door MVO Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

Vijf mensen aan de slag als glaszetter bij Flexoel na een Prettig Gesprek (Foto: MVO Gooise Meren) 1 / 1

BUSSUM - Na een door het WSP Gooi- en Vechtstreek en MVO Gooise Meren georganiseerde bijeenkomst kunnen vijf mensen starten als glaszetter bij Flexoel. Dit uitzendbureau heeft grote behoefte aan mensen die dit vak willen leren en via deze informele bijeenkomst op 9 februari kwamen zij in contact met in totaal negen kandidaten. “Wij zijn blij dat we op deze manier met diverse werkzoekenden in contact komen”, zegt Kees Evertse van Flexoel. De nieuwe medewerkers volgen twee maanden lang een opleiding met behoud van uitkering, waarna ze een contract krijgen.