Bewaar melktandjes dit kan levens redden

WEESP - Elk kind overkomt het: Het verliezen van zijn of haar melktandjes! Vroeger legde we deze tandjes onder zijn of haar kussen en dan kwam vroeger de tandenfee langs om de tandjes te verwisselen met wat geld. Dit kan je nog steeds doen! Maar zorg ervoor dat je de melktandjes van je kindje niet meer weg gooit.

Waarom moet ik de melktandjes bewaren?

In de kern

van de melktandjes van je kindjes zit een pulp. Deze pulp bevat belangrijke

stamcellen die nodig zijn voor de aanmaak van speciale cellen zoals rode

bloedlichamen, huidcellen en cellen voor de hartspier. Verder bevatten

melktandjes ook nog cellen die zorgen voor de bouw van botten, kraakbeen en neuronen.

Ernstige ziektes zoals leukemie en hartproblemen kunnen worden behandeld met

het gebruik van deze stamcellen. Waar ziekenhuizen vroeger beenmerg

transplantaties gebruikten ( Dit is een zeer pijnlijke en lastige techniek)

worden tegenwoordig steeds meer stamcellen gebruikt. En deze stamcellen zitten

dus in de melktandjes van je kinderen.

Hoe moet ik de melktandjes bewaren?

In Nederland

zijn er verschillende plekken waar je de melktandjes van je kindje op kunt

laten slaan. Wanneer de melktandjes zijn uitgevallen dan moet je deze binnen 48

uur in de vriezer stoppen. Dit moet binnen 48 uur anders sterven de stamcellen

en zijn de tandjes eigenlijk onbruikbaar voor stamceltherapie. Doe de tandjes

in een boterhamzakje of potje en bewaar de tandjes in de vriezer. Wanneer je

kindje ooit te maken krijgt met een ernstige ziekte kan het opslaan van de melktandjes

zijn of haar leven redden.

Alastair Sloan, Professor of Bone

Biology & Tissue Engineering at Cardiff University



examines the

potential of stem-cell research on baby teeth. What uses are there for the stem

cells from such teeth?







They currently have no practical use, but that does not mean they don’t have

the potential for clinical use in the future. Scientists have grown rodent

teeth from deciduous-tooth stem cells already, so we know they have the

potential to regenerate teeth.

They can become bone cells, so could

repair bone defects. But we are still learning about their biology and

potential.







A number of stem-cell trials have been undertaken using mainly bone-marrow or

cord-blood stem cells and some clinical reports published, but it is not yet

routine practice.







What’s the time span?







It’s difficult to say. When I was completing my PhD in 1997, we thought we’d

know within ten to 15 years. Here we are, and we still don’t know fully what

stem cells from teeth can do. We are closer, but the more research we do, the

more questions we get.

Bron:

Dailymail