BUSSUM - Wie met Valentijnsdag echt iets bijzonders wil doen kan terecht bij de McDonald's aan het veerplein. Hier kunnen enkele tafeltjes gereserveerd worden voor een zeer romantisch diner op niveau!





Dit jaar komt er ook een gitarist die romantische muziek gaat spelen en maakt het restaurant een speciale menukaart. Op hun Facebook pagina valt verder te lezen dat er foto's zullen worden gemaakt die de gast vervolgens zal worden opgestuurd. Er zijn maar een paar tafeltjes beschikbaar volgens het bericht.





Het restaurant van de fastfoodketen in Bussum heeft ondertussen opvallend veel acties gedaan met groot succes. Zo is er nu al 2 keer een luxe kerstlunch op eerste kerstdaggeorganiseerd waar veel over werd gesproken. Verder was er ook tijdens de paasdagen iets te beleven en nu dus de tweede keer dat gasten verrast worden met een bijzondere actie op Valentijnsdag.

Nadat de actie vorig jaar al een groot succes was komt dit restaurant ook dit jaar met een hele bijzondere actie die je niet zou verwachten bij een McDonald's restaurant. De gast kan een tafeltje voor 2 reserveren en wordt voor een kleine toeslag volledig verwend. De tortelduifjes worden aan tafel bediend en dan niet in kartonnen bakjes en bekers maar op bord en in wijnglazen.

